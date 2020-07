Cinema America, Carocci: ringrazio Conte per sua presenza a San Cosimato

Roma – “Ringraziamo di cuore il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nonche’ Olivia Paladino: la loro presenza a sorpresa e informale a San Cosimato ha dato a tutti noi ancora piu’ forza nel proseguire con un’iniziativa che portiamo avanti da tanti anni per i cittadini, per Roma e per questo Paese”. Cosi’ in una nota Valerio Carocci, presidente Associazione Piccolo America.

“La partecipazione del presidente e’ un bellissimo segnale per tutti i giovani e le realta’ che si attivano per essere al fianco di chi e’ in difficolta’ economica o ancor peggio senza lavoro e che quindi, oggi piu’ che mai in questo momento di crisi, ha difficolta’ a investire in cultura e socialita’, in sicurezza e serenita’ economica. Tanti ragazzi come noi- dice Carocci- abbandonano l’Italia per cercare migliori opportunita’ all’estero, ma anche la presenza del presidente Giuseppe Conte, come il sostegno del ministro Dario Franceschini e del presidente del Lazio Nicola Zingaretti a ‘Il Cinema in piazza’, sono una risposta chiara al dubbio che era nato dentro di noi in queste ultime settimane cosi’ dolorose e complesse: dobbiamo e vogliamo rimanere in Italia, possiamo rendere migliore questo Paese, noi non vogliamo andare via”.

Per questo, cosi’ ancora Carocci, “siamo orgogliosi di essere tra i primi che, al contrario, riporteranno in Italia nei prossimi due mesi personalita’ del calibro del premio Oscar Pawel Pawlikowski e del regista Tony Kaye, rispettivamente provenienti da Varsavia e Los Angeles. Ieri, nella prima serata inaugurale, il cinema, con Paolo Virzi’ e Sabrina Ferilli, e’ tornato a incontrarsi con le persone, e’ tornata la voglia di distendere le tensioni, combattere la paura e stare vicini, in sicurezza, in un rapporto che non guarda al conflitto, ma guarda alla solidarieta’. Tutto questo e’ stato possibile anche grazie al Patrocinio del Parlamento europeo, al sostegno dei partner istituzionali, quali Mibact, Miur e Regione Lazio, nonche’ del main sponsor Bnl gruppo Bnp Paribas. Grazie inoltre al contributo di Poste Italiane, Acea, Camera di commercio di Roma e Asilo Savoia, ‘Il Cinema in piazza’ e’ divenuto un modo diverso e positivo di vivere i territori”.