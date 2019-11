Nuovo Cinema Aquila, domani evento per scuole con Comip

Roma – La proiezione, realizzata grazie al contributo dell’Autorita’ Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, sara’ seguita da un dibattito in sala con lo sceneggiatore del film, Cosimo Calamini e con i soci co-fondatori dell’associazione, tutti ex giovani caregiver: Stefania Buoni, Carlo Miccio e Gaia Cusini. Ospiti d’onore lo psichiatra Santo Rullo, ideatore della Nazionale Italiana “Crazy For Football” e il commissario tecnico Enrico Zanchini. Invitata anche la Garante Infanzia e Adolescenza Filomena Albano, oltre ad altre figure istituzionali coinvolte nel benessere dei minori e delle famiglie come l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. L’iniziativa e’ parte del piu’ ampio Progetto “Quando Mamma o Papa’ Hanno Qualcosa Che Non Va”, avviato a settembre del 2018 da Comip per promuovere e diffondere in tutta Italia l’omonima miniguida alla sopravvivenza per figli di genitori con un disturbo mentale scritta da Stefania Buoni, presidente dell’Associazione, una pubblicazione di Editoria Sociale a cura del Cesvol Umbria/Terni. Grazie al crowdfunding e all’attivazione di tantissimi sostenitori l’associazione e’ gia’ riuscita a donare una copia del libro a numerose biblioteche, scuole, centri di salute mentale e consultori d’Italia, dalla Val D’Aosta alla Sardegna. Obiettivo? Tendere una mano a tantissimi figli- ed anche ai loro genitori- che possono aver bisogno di un manuale per orientarsi “quando mamma o papa’ hanno qualcosa che non va”. Una mappa creata da Comip su Google mostra i punti in cui la miniguida e’ arrivata finora. “Non ci fermeremo finche’ non avremo raggiunto ogni citta’ e regione. Nessuno deve piu’ essere lasciato solo”, conclude Stefania Buoni. E’ possibile richiedere la miniguida e contribuire all’iniziativa facendo una donazione all’associazione su Buonacausa.org.