Cinema Palazzo, De Priamo-Ghera: danno erariale per migliaia di euro

Roma – “Probabilmente agli abusivi non gli bastava occupare il Cinema Palazzo da ben 8 anni, e cosi’ hanno deciso di ‘prendersi’ anche le strisce blu davanti alla struttura di piazza dei Sanniti. Non solo- come riportato oggi sulla stampa- gli occupanti anche hanno pure rimosso la segnaletica relativa ad un posto per i disabili. A questo si aggiunge il furto di energia elettrica, come segnalato dalla proprieta’, e su cui la procura ha anche aperto un’inchiesta.”

“Sotto gli occhi della sindaca Raggi, dalla vicenda dello Spin Time di Santa Croce in Gerusalemme fino al Cinema Palazzo, proseguono impunite le occupazioni illegali, con rave party e grigliate, con un danno erariale per le casse capitoline- solo per la struttura di piazza dei Sanniti- pari a 240 mila euro. Capitale illegale, e dalla Giunta 5 Stelle grande silenzio”. Cosi’ in un comunicato gli esponenti di Fdi Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio e Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio.