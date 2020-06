Cinque Stelle a De Vito: bisogna convocare Aula in videoconferenza, atti in scadenza

Roma – “Il capogruppo del Pd, Antongiulio Pelonzi, sa benissimo – essendo presente alla capigruppo di stamattina – che il presidente dell’Aula non ha proposto un ordine dei lavori da calendarizzare ma ha preferito riconvocare la capigruppo per mercoledi’ prossimo poiche’ non vi era convergenza da parte delle forze politiche sulla modalita’ di svolgimento dell’Aula. Abbiamo fatto presente la necessita’ di calendarizzare l’Aula per la settimana prossima per votare gli atti in scadenza e quelli residui delle convocazioni precedenti”. Cosi’ in un post su Facebook il Movimento 5 Stelle di Roma.

“Il M5S in Campidoglio e’ sempre stato responsabile e ha sempre approvato gli atti per tempo. Vogliamo sottolineare sin da subito al presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito- prosegue il post- che siamo disponibili a una nuova capigruppo gia’ da oggi pomeriggio, al termine della giunta, per calendarizzare sulla piattaforma Teams i consigli di martedi’ e giovedi’ prossimo sul rendiconto di gestione (passato stamattina in commissione), sulla variazione di bilancio (pronta per essere votata) e sulla delibera per la Disciplina transitoria di sostegno alle imprese (che terminera’ il suo iter in giunta oggi pomeriggio). Ci aspettiamo responsabilita’ da parte di tutte le forze politiche e dal presidente dell’Aula. La citta’ non puo’ attendere ulteriormente”.