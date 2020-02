Cioffi: importanti 2.4 mld per Roma e altre metropoli

Roma – “E’ davvero importante la notizia dei 2,4 miliardi destinati dal Mit per finanziare opere di trasporto pubblico nei grandi centri urbani. Le metropoli del nostro paese soffrono un gap con le altre grandi citta’ europee sul tpl, e finalmente ora proviamo a invertire la rotta. Naturalmente i 500 milioni per Roma, destinati a ben quattro opere infrastrutturali cruciali per la capitale, sono fondamentali per dare seguito al grande lavoro imbastito in questi anni da Virginia Raggi e dalla sua giunta per rivoluzionare la mobilita’ romana. Non dimentichiamoci infatti che a Roma sono arrivati gia’ 400 nuovi autobus, e altri cento ibridi dovrebbero arrivare a stretto giro.”

“Inoltre, in citta’ e’ in fase di rifacimento un milione di mq di manto stradale, novita’ assoluta per molte aree del tessuto urbano capitolino. Siamo consci che c’e’ ancora tanto da fare, perche’ ciascuna grande citta’ italiana ha diversi margini di miglioramento in tema di tpl e di infrastrutture ad esso legate. Continuiamo a lavorare concretamente per dare ai cittadini opere degne di tale nome e al passo coi tempi. Al nord, al centro e al sud, senza distinzioni”. Cosi’ in una nota il senatore Andrea Cioffi, facilitatore nazionale per le Infrastrutture del M5s.