Cioffredi: riconoscimento Mattarella a Tiziana Ronzio è importante

Roma – Si e’ svolta questa mattina al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a cittadini distintisi per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarieta’, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalita’, per le attivita’ in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente.

“Siamo felicissimi che tra i 32 ‘eroi civili’ ci sia anche Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione Tor Piu’ Bella ‘Per l’impegno e lo spirito di iniziativa con cui si dedica alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma’. Tiziana Ronzio in questi anni ha coltivato la speranza di conquistare spazi di liberta’ e luoghi di bellezza in un quartiere sfregiato dalla presenza della criminalita’ organizzata.”

“Il Presidente Mattarella con questo riconoscimento offre un contributo prezioso all’impegno dell’associazione Tor Piu’ Bella, di tante altre associazioni che non si arrendono all’idea che il loro quartiere diventi luogo di scorribande di clan mafiosi e narcotrafficanti”. Lo dichiara in una nota il presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi.

La cerimonia al Quirinale e’ avvenuta a distanza di una settimana dagli episodi di intimidazione, durante i quali ci sono stati tentativi di rioccupare gli spazi comuni alla torre del civico 50, in cui abitano i fondatori dell’Associazione Tor Piu’ Bella. Come denunciato dall’associazione si sono verificati diversi episodi che, oltre ad aver provocato danni all’edificio, puntano a creare un clima di paura.

“Tiziana Ronzio- prosegue il presidente Cioffredi- spesso minacciata e aggredita, con la sua associazione ha avuto il merito di sperimentare nuovi percorsi di cittadinanza in grado di sviluppare una nuova narrazione di Tor Bella Monaca fatta di testimoni di legalita’ e responsabilita’ che a partire dalla cultura e dalla partecipazione stanno ricostruendo quel senso di comunita’ che si contrappone alla presenza di spaccio, degrado e abbandono.”

“Ringraziamo il lavoro delle Forze di Polizia, dell’Ater e della Prefettura, ma tutte le Istituzioni sostengano con piu’ forza il lavoro prezioso di Tiziana e di tutte le realta’ che accendono speranza e coraggio nel cambiamento di Tor Bella Monaca e delle periferie romane. Come Regione- conclude Cioffredi- faremo la nostra parte, giovedi 20 febbraio insieme all’assessore regionale Giovanna Pugliese incontreremo Tor Piu’ Bella per definire un sostegno concreto all’attivita’ dell’associazione. Non lasceremo soli i nuovi eroi del cambiamento”.