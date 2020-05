Cipolletta: Rome diventi multicentrica, ma serve amministrazione vera

Roma – “Il giorno in cui Roma diventera’ multicentrica, la vedremo crescere e diventare piu’ bella. Ma il mercato da solo non riesce a farlo, ci vuole una amministrazione vera che abbia voglia di misurarsi su questo. Io spero che un giorno l’avremo”. A dirlo e’ stato Innocenzo Cipolletta, economista e presidente Assonime, dialogando con il presidente della Cciaa di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso del seminario web ‘L’economia dopo l’emergenza Coronavirus. Quali politiche economiche? Come recuperare il Pil dopo lo shock sanitario?’, organizzato dalla Camera di commercio della Capitale.

“Roma ha delle potenzialita’ molto forti, in questi ultimi anni le ha nascoste e non brilla per servizi collettivi, che invece dovrebbe essere la prima preoccupazione di una amministrazione. Credo che i giochi non siano persi- ha detto Cipolletta- e Roma possa crescere, i romani si sono comportati molto bene, sono stati ligi e quindi potrebbero ripartire. Ma il ritorno alla normalita’ sara’ un po’ diverso.”

“Non diro’ mai che domani sara’ un altro mondo, ma le crisi giocano un fattore di accelerazione delle tendenze in atto e lo abbiamo visto con lo smart working e l’uso delle tecnologie. Al punto che la citta’ si e’ svuotata al centro e riempita nei quartieri. Non tutti resteranno in smart working, ma questo non scomparira’. Allora pensiamo al futuro della citta’ che sara’ policentrica, se abbiamo la capacita’ di capire che deve trasformarsi – e che probabilmente immobili per tre-quattromila persone non avranno piu’ senso – significa riorganizzare le citta’ e i commerci. Basti pensare all’area della stazione Tiburtina, ignobilmente abbandonata, o all’Eur”.