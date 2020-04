Cisl: accordo con Atac, in fase 2 lavoratori fuori da Cassa Integrazione per aiuto controlli

Roma – “Abbiamo siglato, congiuntamente agli altri sindacati confederali, un importante accordo con Atac, che prevede l’impiego, su base volontaria, dei lavoratori dell’azienda in Fondo bilaterale di solidarieta’ per le operazioni di informazione e supporto ai passeggeri, per il contingentamento dei flussi nelle stazioni di maggior affluenza delle metropolitane e Ferrovie concesse, e per il presidio delle portinerie. Si tratta di un’importante intesa ‘win-win’, che va incontro sia ai dipendenti dell’azienda, alcuni dei quali sono in sospensione dal lavoro al 100%, che ai cittadini, i quali potranno godere di un servizio piu’ sicuro ed efficace”.

E’ quanto rendono noto il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, e il segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilita’ della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci, aggiungendo che “siamo soddisfatti, perche’ sono state recepite le richieste che abbiamo avanzato per sciogliere un nodo importante. Riteniamo che una corretta ripartenza del Tpl nella Fase 2, dal 4 maggio in poi, sia cruciale sia sotto il profilo sanitario che sotto quello logistico e dell’ordine pubblico della Capitale. Data l’attuale situazione di straordinarieta’, devono essere straordinarie anche le soluzioni”.