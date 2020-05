Cisl: attenzione alta, nessun assalto a trasporti

Roma – “Siamo al primo giorno della cosiddetta ‘Fase 2’, una giornata importante il comparto trasporti, alle prese con una prima ‘prova generale’: oggi siamo rimasti colpiti dal senso di responsabilita’ dei romani e dei cittadini nell’utilizzo del trasporto pubblico, che non e’ stato assolutamente preso d’assalto. Adesso va fatto tutto il possibile per utilizzare l’emergenza come un’occasione, efficientando la mobilita’ di Roma e del Lazio e rendendola piu’ sostenibile e per monitorare che lavoratori e cittadini si spostino nella massima sicurezza”.

E’ quanto dichiara il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che “siamo da tempo all’opera per fare in modo che questa situazione di criticita’ rappresenti in realta’ un modo per ripensare e ridisegnare l’organizzazione trasportistica del territorio: ben venga la differenziazione degli orari, cosi’ come un maggiore e piu’ regolato utilizzo dello smart working, elementi che ridurrebbero il traffico e l’inquinamento. Al contempo, si deve pensare all’acquisto di mezzi ‘green’, e a una serie di incentivi per la mobilita’ sostenibile. Adesso puo’ essere il momento giusto per intervenire su equilibri che vanno profondamente ripensati”.