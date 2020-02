Cisl: contro crisi città va rilanciata azione contrattuale su sociale

Roma – “Vogliamo ragionare insieme e rilanciare la nostra azione contrattuale sulle politiche sociali. Il Paese e’ in una situazione di crisi importante, Roma e il territorio dell’area metropolitana della Capitale non sono indenni da questa situazione generale. Abbiamo ritenuto che sia importante provare a rilanciare un’azione nuova di rivendicazione di piattaforme che riguardano i bisogni delle persone”. Cosi’ Francesca Coscarella, segretario della Cisl Roma e Rieti con delega alle Politiche sociali, in occasione dell’attivo dei quadri e delegati di Cgil, Cisl e Uil che oggi si sono riuniti per fare il punto sulle politiche sociali a Roma.