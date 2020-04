Cisl: ennesima morte in Ama, rispondere a Sindacati

Roma – “Mando il cordoglio della Cisl e il mio personale per questo accadimento che deve farci capire che non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Per la Cisl il tema della sicurezza e dei dpi e’ fondamentale sia per chi non si e’ mai fermato, Ama e’ una realta’ in tale senso, e chi dal 4 maggio dovra’ ripartire. Su Ama c’e’ stato sciopero dichiarato e poi revocato in seguito agli impegni presi dall’azienda”. Lo ha detto all’agenzia Dire il segretario della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli. “Ci aspettiamo che Ama, anche di fronte a questa ennesima morte, risponda alle richieste delle organizzazioni sindacali, che sono fondamentali, imprescindibili e stabilite da protocolli nazionali sulle sicurezza”, ha aggiunto Coppotelli.