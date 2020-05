Cisl: esercizi commerciali, bene nuovi orari

Roma – “Bene l’ordinanza sindacale che disciplina gli orari commerciali nella nostra citta’ per il momento dal 18 maggio al 21 giugno. Le fasce orarie di apertura, volte ad evitare le ore di punta, consentiranno un piu’ razionale utilizzo dei mezzi pubblici, che con l’applicazione delle norme anticovid hanno ridotto da lunedi’ scorso la capienza del 50 per cento”. Cosi’, in una nota, Carlo Costantini e Stefano Diociauti rispettivamente segretari generali della Cisl Roma Capitale Rieti e della Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti.

“Il proficuo confronto- spiega la Cisl- con l’assessore Cafarotti ci ha consentito di ripristinare l’orario di chiusura domenicale alle 15.00, un segnale importante per le migliaia di lavoratrici e lavoratori della grande distribuzione organizzata che da oltre 2 mesi sono in prima linea con professionalita’ e senso del dovere garantendo alla cittadinanza l’approvvigionamento dei beni di prima necessita’. Siamo consapevoli che la citta’, il territorio, il paese devono ripartire al piu’ presto, cosi come lo siamo che la ripartenza non puo’ prescindere da una rivisitazione del nostro modello dei servizi, dei trasporti pubblici, dei tempi e degli stili della nostra vita. La leva della ripartenza e’ il valore sociale del lavoro e la salute dei lavoratori, due temi troppo spesso dimenticati. In quest’ottica ci auguriamo che finita l’emergenza si possano ripensare anche quelle prestazioni lavorative in vigore nella grande distribuzione, comprese le aperture h24 che rendono difficile se non impossibile conciliare i tempi di vita e di lavoro”.