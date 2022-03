Cisl Lazio: fare di tutto per efficientamento sistema trasporti

Roma – “E’importante che venga fatto uno sforzo straordinario con tutte le parti in causa per rendere più che mai efficiente il Trasporto pubblico locale del territorio, mettendo in campo anche una serie di investimenti rafforzati: il drammatico contesto geopolitico, e il conseguente rincaro della benzina, stanno inducendo a un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici. E’ questo il momento per renderli il più possibile agevoli e fruibili a beneficio di tutti, e a supporto della sostenibilità ambientale e infrastrutturale”.

E’ quanto dichiara il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che “dalla situazione critica riguardante i Trasporti si può ricavare un’opportunità.”

“Il costo della benzina, su cui serve comunque un intervento rapido, può essere una spinta per rinnovare e ampliare ancora di più la dotazione del parco auto della Capitale e del territorio, con una forte attenzione al green e ai mezzi elettrici: ne gioverebbe la salute e la qualità di vita dei cittadini.”

“Abbiamo più volte sottolineato, anche nella ricerca ‘Rifiuti e mobilità, questioni Capitali’, il persistente squilibrio modale verso l’auto che caratterizza Roma, nel 2019 intorno al 57%, e la densità veicolare di 855 mezzi ogni mille abitanti. Tutto ciò porta con sé un’importante congestione stradale, con una media di 70 minuti impiegati dagli abitanti di Roma per gli spostamenti, genera inquinamento e impone ingenti spese per le famiglie.”

“L’effetto incrociato delle risorse in arrivo del Pnrr e dell’aumento dei costi deve assolutamente essere oggetto di uno sforzo comune orientato all’efficientamento del sistema trasportistico pubblico”. (Agenzia Dire)