Cisl Lazio: intesa con Confartigianato, Casartigiani-Sna e Claai

Roma – “Abbiamo firmato, congiuntamente con gli altri sindacati, un verbale di intesa con Confartigianato Trasporti Lazio, Casartigiani-SNA Lazio e CLAAI Lazio che prevede la costituzione di una commissione paritetica bilaterale. L’organismo, cosi’ come previsto dall’ultimo rinnovo contrattuale del 2017, avra’ il compito di monitorare l’effettiva applicazione di alcuni punti peculiari del Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”.

E’ quanto dichiarano Luigi Benedetti e Alessandro Cardinaletti, rispettivamente Segretario Regionale responsabile del Dipartimento Logistica, Viabilita’ e Ambiente dalla Fit-Cisl di Roma e Lazio e componente del Dipartimento, aggiungendo che “nello specifico, l’oggetto del monitoraggio sara’ l’applicazione del regime di discontinuita’ a 47 ore e la verifica delle attivita’ di carico scarico come previsto dall’articolo 30 e dalla Sezione Artigiana nonche’ La verifica dell’applicazione degli accordi territoriali di cui alla nota a verbale dell’art. 11bis.

“Il risultato raggiunto e’ importante- spiegano i sindacalisti- perche’, oltre a rappresentare un passo in seno alla bilateralita’ su cui la Cisl punta da sempre, permettera’ di avviare un percorso di maggiore trasparenza, collaborazione e verifica di quanto accade in importati realta’ produttive di piccole dimensioni difficilmente raggiungibili dal sindacato”. ‘Per parte nostra, apprezziamo la disponibilita’ dimostrata dalle parti datoriali e lavoreremo per la corretta applicazione del Ccnl, a tutela dei lavoratori e a vantaggio di tutti'”.