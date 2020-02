Cisl: nessun confronto su assunzioni Umberto I

Roma – “Su assunzioni, produttivita’ e contrattazione integrativa dall’azienda nessun confronto. Nonostante i tanti, troppi solleciti, la direzione generale continua ad adottare unilateralmente provvedimenti e delibere su materie di esclusiva competenza delle contrattazione integrativa, senza alcun rispetto per le relazioni sindacali e in pieno spregio dei diritti dei lavoratori”. La Cisl Fp Roma Capitale Rieti ha recapitato ai vertici aziendali del Policlinico un atto ufficiale di diffida per denunciare la condotta ‘scorretta’ del management dell’Umberto I.

“Il personale sanitario, tecnico e amministrativo sta facendo il massimo, soprattutto in questa fase drammatica di epidemia da corona virus, per garantire cure e assistenza adeguati alle persone- attacca Giovanni Fusco, segretario territoriale della Cisl Fp capitolina- Ma il Policlinico balla pericolosamente sull’orlo della paralisi e questa gestione sconsiderata dell’azienda rischia di far precipitare tutto. Cosi’ non si puo’ andare avanti. Serve riconoscimento per i dipendenti e riorganizzazione dei servizi. E questo si puo’ fare solo insieme ai lavoratori e ai loro rappresentanti, condividendo gli obiettivi, le soluzioni e le scelte”.

“Chiediamo il rispetto degli accordi sottoscritti e l’immediata riapertura del tavolo di trattativa su organici, salario accessorio e organizzazione del lavoro- conclude Fusco- la diffida e’ solo il primo passo. Se la direzione generale proseguira’ nella sua inerzia, siamo pronti ad intraprendere tutte le azioni sindacali e legali a tutela dei lavoratori e delle prestazioni ai cittadini”.