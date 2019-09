Cisl Roma-Rieti: Capitale deve essere dentro processi sviluppo e crescita

Roma – “Abbiamo letto le linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo esecutivo M5S-Pd, una bozza circolata ieri e in queste ore oggetto di ulteriore confronto tra le forze politiche, e ci ha colpito come e’ stata menzionata Roma. Perche’ seppure e’ positivo averne fatto un punto di azione di governo, incuriosisce la singolarita’ dell’aggettivo scelto: ‘renderla piu’ attraente’. Attraente: si puo’ definire in questo modo il programma per rilanciare una Capitale con una storia millenaria come Roma, senza rischiare di banalizzarne il ruolo alla stregua di una qualsiasi attrattiva turistica?”. Cosi’, in una nota, Carlo Costantini, segretario generale della Cisl di Roma Capitale Rieti. “Colpisce anche la vaghezza dell’intento- prosegue nella nota la Cisl- piu’ attraente per i turisti e piu’ vivibile per i residenti. Come se rendere una citta’ piu’ bella e vivibile non fosse gia’ il primo impegno di ogni buon sindaco dei circa 8mila comuni italiani. Ritengo che per una Capitale come Roma sarebbe stata doverosa qualche parola piu’ appropriata, convinta e coraggiosa. Da parte di tutti. A meno che, e questo e’ il nostro auspicio, il punto 26 non sia solo una dichiarazione formale di un impegno che, invece, deve intercettare e attraversare l’intero programma del nascente esecutivo giallorosso. Perche’ quando si menziona il perseguimento di politiche per l’emergenza abitativa, il potenziamento di politiche per la rigenerazione delle citta’ e la mobilita’ sostenibile, del sistema della ricerca, di investimenti per le infrastrutture, di innovazione e digitalizzazione della PA come ‘misura per lo sviluppo e la crescita economica e culturale del paese’, il rafforzamento dell’export per finire con la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, Roma deve stare dentro ognuna di queste politiche. Perche’ su questi temi e su altri come, ad esempio, l’economia e il lavoro, Roma e’ in profonda emergenza. E non bastera’ una ‘romanella’ per recuperare il terreno perduto…”.