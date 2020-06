Città Metropolitana: aperto tavolo piano mobilità Pontina

Roma – “Questa mattina il vicesindaco della Citta’ metropolitana di Roma, Teresa Zotta, ha aperto i lavori presso la sede di Unindustria, assieme al direttore area territoriale di Aprilia, Andrea Segnanini, del tavolo operativo per la mobilita’ sostenibile nel quadrante della Pontina. Presenti i rappresentanti di RFI e Anas e Roma Servizi e Mobilita’. Le arterie stradali interessate saranno quelle della Laurentina e Ardeatina”. E’ quanto si legge in una nota della Citta’ Metropolitana di Roma.

“È il primo incontro operativo che ci consente di confrontarci con i partner istituzionali ed economici per una sfida concreta sul Piano della mobilita’ sostenibile- ha fatto sapere Teresa Zotta, vice sindaco della Citta’ metropolitana- La grande opportunita’ del Piano Strategico della Citta’ metropolitana di Roma, ci consentira’ di investire in progetti omogenei con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. Un programma armonico per il territorio a vantaggio dei cittadini, residenti, pendolari per un progresso industriale del quadrante di Santa Palomba. Sono molto soddisfatta della risposta immediata di Unindustria, degli attori coinvolti, per la concretizzazione di un percorso realizzabile con il contributo di tutti”.