Città Metropolitana, attivata unità di crisi

Roma – “La Citta’ metropolitana di Roma ha formalizzato la costituzione dell’unita’ di crisi dell’Ente metropolitano. Sara’ coordinata dal segretario generale/direttore generale e ne faranno parte tutte le unita’ dei vari settori dipartimentali e sara’ operativa per tutta la durata dell’emergenza sanitaria e fino a quando non sara’ cessata. Ogni componente sara’ chiamato a studiare ed adottare tutte le misure operative ed organizzative per ridurre al minimo l’esposizione del personale dipendente al rischio contagio del Covid-19”. Lo fa sapere Teresa Zotta, vicesindaco della Citta’ metropolitana di Roma.