Città Metropolitana, dati cartografici territorio a disposizione di tutti

Roma – Tutti i dati del territorio metropolitano di Roma saranno a disposizione dei Comuni e dei professionisti urbanistici. Il Dipartimento VI del Servizio Informativo Geografico e Capitale Lavoro hanno raccolto in questi mesi dati e gestito una moltitudine di informazioni raccolte nel nuovo sito tematico. Una novita’ importante anche per la didattica delle scuole.

“E’ stato fatto un lavoro straordinario. Tutti possono avere accesso ad informazioni che prima si dovevamo ricercare in ogni Comune, attraverso mappe cartacee poco maneggiabili e pratiche. Da oggi attraverso una piattaforma saranno consultabili velocemente. Dati storici ricostruiti con le piu’ avanzate tecnologie, semplici da consultare, minuziosi nei particolari.”

“Avendo come riferimento le piu’ avanzate esperienze europee sul settore, il Geoportale si presenta estremamente navigabile ma funzionale anche ad un’utenza specialistica, e grazie alla sezione ‘catalogo cartografico’ e’ in grado di fornire un utile strumento di ricerca a studiosi, appassionati di storia e utile per la didattica per le scuole, per approfondire e conoscere l’evoluzione nel tempo del territorio metropolitano. Abbiamo unito la grande esperienza tecnica del servizio Gis con strumenti web di facile utilizzo, e ritengo che con questo nuovo portale siamo giunti ad un risultato eccellente”, dichiara Teresa Zotta, vice sindaco della Citta’ metropolitana di Roma. Il sito e’ ora visibile sia come canale tematico del sito www.cittametropolitanaroma.gov.it, sia direttamente all’indirizzo https://geoportale.cittametropolitanaroma.it.