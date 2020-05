Città Metropolitana, De Vito si dimette da Consiglio

Roma – Il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere della Citta’ metropolitana di Roma, dove era stato eletto tra le fila del M5S. De Vito ha maturato la decisione “stanti le difficolta’ nello svolgimento del mandato per la gravosa concomitanza con la funzione di presidente dell’Assemblea capitolina, acuite dalla fase emergenziale in atto, per senso di responsabilita’”.