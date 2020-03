Città Metropolitana non si ferma: Consigli a distanza

Roma – “E’ un momento nel quale invitiamo tutti a stare a casa, un tempo di battaglia ma che vinceremo tutti assieme. La Citta’ metropolitana si appresta con tutti i mezzi tecnologici e l’aiuto dell’informatica a consentire agli amministratori dell’Ente, nelle forme previste dal Decreto della presidenza del Consiglio, la partecipazione ai Consigli metropolitani attraverso una piattaforma che consenta di confrontarci a distanza per non fermare la macchina istituzionale e amministrativa.”

“Con l’Unita’ di crisi del nostro Ente metropolitano stiamo coordinando tutte le azioni necessarie per evitare maggiori contagi, (smartworking, protezioni a tutto il personale) monitorando anche i Comuni del territorio a favore dei quali stiamo mettendo a punto un sistema di supporto”. Lo fa sapere Teresa Zotta, vicesindaco della Citta’ metropolitana di Roma.

“E’ una fase delicata, nella quale dobbiamo far sentire la nostra presenza in maniera costante ed efficace, con azioni mirate e soprattutto coordinate tra Istituzioni. Ringrazio tutti i consiglieri del Consiglio metropolitano che stanno dimostrando collaborazione e che continuano a lavorare senza sosta nei propri territori. A tutto il personale va la gratitudine per essere, come sempre, operativo e collaborativo”, conclude Zotta.