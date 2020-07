Città Metropolitana: protocollo per Fase 2

Roma – “Abbiamo costituito un Comitato per contenere la diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro. La Citta’ metropolitana di Roma grazie al confronto con Cgil Cisl e Uil e dal proprio RLS, assieme al la Direzione Generale, Responsabile per la sicurezza e i Dipartimenti interessati, ha approvato un protocollo per la gestione della “Fase 2″ dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 negli ambienti di lavoro della Citta’ metropolitana di Roma Capitale. Sono stati aggiornati e adeguati tutti i Documenti di valutazione dei rischi nelle due sedi di Via Ribotta e di Palazzo Valentini.”

“Il Comitato, inoltre, si e’ riunito oggi per la verifica e il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure programmate e la definizione di un cronoprogramma per le ulteriori misure da implementare. La stretta collaborazione ci ha consentito di applicare uno scrupoloso vademecum nel rispetto delle norme che ci consentira’ di garantire sicurezza ai nostri dipendenti e combattere un virus che ancora circola”. Cosi’ in una nota Teresa Zotta, vicesindaco della Citta’ metropolitana di Roma Capitale.