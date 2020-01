Città Metropolitana, Raggi a Governo: soluzioni a deficit bilancio

Roma – “Per la Citta’ metropolitana di Roma e’ previsto un deficit di 30 milioni di euro, che si ripercuotera’ inevitabilmente sull’equilibrio di bilancio e sui servizi fondamentali come la manutenzione degli oltre 2000 km di strade e dei circa 350 istituti scolastici superiori di competenza. Mi ero impegnata con l’Anci e i sindaci delle altre Citta’ metropolitane, gravate dallo stesso problema, affinche’ si trovassero adeguate soluzioni per sostenere le nostre funzioni fondamentali come viabilita’, edilizia scolastica, ambiente.”

“Faccio appello alla sensibilita’ del Governo e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al fine di poter trovare una soluzione che ci consenta di riprendere un percorso politico amministrativo a garanzia dei cittadini del territorio metropolitano di Roma. Siamo riusciti in questi anni a mantenere l’equilibrio di bilancio, con la riduzione della spesa. Ma ora e’ urgente intervenire”. Cosi’ la sindaca della Citta’ metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi.