Città Metropolitana, Raggi: Pums opportunità sviluppo per servizi comuni

Roma – Dopo aver coinvolto i Comuni del territorio quali interlocutori privilegiati, per la costruzione condivisa del PUMS, la Sindaca metropolitana Virginia Raggi, ha approvato le “Linee di Indirizzo per la redazione del Piano Urbano della Mobilita’ sostenibile (PUMS)” che si compongono di un primo quadro conoscitivo e una gerarchia condivisa di 25 obiettivi prioritari e di 10 strategie operative che il PUMS della Citta’ metropolitana di Roma Capitale dovra’ perseguire per promuovere uno sviluppo maggiormente sostenibile del proprio sistema dei trasporti. “Dopo il PUMS di Roma Capitale, la sfida del cambiamento va avanti a ritmo serrato anche per l’area metropolitana, ricomprendendo le tante specificita’ locali in un sistema integrato di servizi, co-progettando insieme ai Comuni una trasformazione necessaria e non piu’ rinviabile. Il PUMS rappresenta- dichiara Virginia Raggi- uno degli strumenti piu’ efficaci di pianificazione strategica di medio e lungo periodo a disposizione delle Citta’ metropolitane per definire un sistema di sviluppo, utile a contribuire alla transizione delle proprie comunita’ verso modelli di mobilita’ piu’ efficienti ed efficaci nel limitare le emissioni di gas serra, migliorare la qualita’ della vita dei propri cittadini”. Dopo l’approvazione del decreto, la Citta’ metropolitana di Roma Capitale, attraverso il Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale”, ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la proposta di finanziamento per la redazione del PUMS, del Piano Strategico Metropolitano e per alcuni studi di fattibilita’ sui temi progettuali strategici individuati nelle linee di indirizzo per un importo complessivo di 2.556.000 euro.