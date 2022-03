Città Metropolitana Roma, parte newsletter dedicata al Pums

Roma – “Dopo settimane di incontri con più di 300 realtà del territorio e gli oltre 100 comuni dell’area metropolitana, siamo lieti di annunciare il lancio di un nuovo strumento di comunicazione che permetta a tutti gli interessati di seguire l’evoluzione del percorso del PUMS della Città metropolitana di Roma Capitale.”

“Parte oggi la prima newsletter dedicata al PUMS e ai piani di settore della Città metropolitana di Roma Capitale. Ogni due mesi verranno proposti contenuti sullo stato di avanzamento dei lavori del PUMS e delle attività di ‘partecipazione’, ma non solo: si parlerà di mobilità sostenibile con esempi, notizie e buone pratiche provenienti dall’Italia e dall’Europa.”

“Non perderti il primo numero, iscriviti a questo link: http://eepurl.com/hUkOkj. Per rimanere sempre aggiornato, segui i canali social creati appositamente per il PUMS: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube”. Lo fa sapere in una nota la Città metropolitana di Roma. (Agenzia Dire)