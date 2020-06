Città Metropolitana: Subiaco in rete promozione territorio

Roma – Il Comune di Subiaco entra nella rete metropolitana di Roma per lo sviluppo del turismo. Il sito istituzionale e’ stato sviluppato da Capitale Lavoro tramite il Programma cittadino metropolitano di Smart Metro. “Molto presto saranno attivi i Comuni di Vicovaro e Montelibretti che hanno scelto, assieme agli 44 Comuni metropolitani di affidarsi ai nostri servizi della Societa’ in house di Citta’ metropolitana di Roma. Un risultato che ci colloca tra i primi in Italia per adesione delle Amministrazioni comunali che si affidano all’Ente di area vasta. Grazie al Comune di Subiaco che ha scelto di affidarsi ai nostri servizi e che da sempre ha sviluppato un sito turistico di primo livello”. Lo scrive in una nota Teresa Zotta, vice sindaco della Citta’ metropolitana di Roma.