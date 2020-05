Città Metropolitana, Zotta: a scoperta tesori Palazzo Valentini

Roma – La Citta’ metropolitana di Roma Capitale continua ad aprire le porte della cultura andando avanti, in questo secondo video, sempre realizzato da archeologi e ricercatori interni all’ente, con l’approfondimento e la scoperta della collezione archeologica che oggi e’ esposta e visibile negli spazi della sede istituzionale della Citta’ metropolitana, Palazzo Valentini a Roma. La collezione, nella consistenza acquisita insieme al Palazzo nel passaggio dalla famiglia del banchiere Valentini alla Provincia di Roma, restituisce tratti di storia non solo per i soggetti che rappresenta, ma anche per la storia di come i reperti artistici e le statue sono arrivati fino ad oggi. Il video e’ disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=9IhSYoKCJkM.

“E’ significativo che il valore dell’opera, al tempo del testamento del banchiere Valentini, fosse dato piu’ dalla sua bellezza e completezza che non dalla sua datazione storica. Questo ci fa riflettere sul senso dell’arte come messaggio complesso e senza tempo, che attraversa epoche e sintetizza periodi. La traccia che oggi resta nella materia e’ viva anche oggi e ci racconta una storia che noi come istituzione pubblica abbiamo il dovere di trasmettere, valorizzare, diffondere. Ecco dunque che con convinzione apriamo le porte del Palazzo, esso stesso patrimonio storico e artistico della citta’, e offriamo a tutti, sebbene oggi ancora virtualmente, uno sguardo consapevole e uno scorcio sulla ricchezza che rende unica Roma e la sua storia” commenta il vice sindaco della Citta’ metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta.