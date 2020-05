Città Metropolitana, Zotta: in primi mesi 2020 ultimate 15 opere edilizia

Roma – La Citta’ metropolitana di Roma Capitale ha portato a termine 15 interventi in programma sulle scuole superiori di competenza dell’ente. Le opere concluse a oggi ricomprendono lavori per la bonifica di amianto negli istituti interessati, la conclusione dei lavori per la presentazione SCIA (ITCG “Carlo Matteucci”, Liceo Scientifico “Archimede”, Liceo Scientifico “Nomentano”); lavori di messa in sicurezza all’IISS Via Tommaso Salvini (cornicioni, parapetti e muro di contenimento) e Leonardo da Vinci di Fiumicino (tamponatura esterna della palestra), al “Talete” (solaio al piano rialzato e rifacimento pavimentazione), all’I.S. “Paciolo” di Frascati (solaio e tamponatura esterna laboratorio); sistemazione infiltrazioni nelle aree interessate all’ITIS “J. Von Newmann”, all’ITIS “E.Fermi” di Roma e all’Itis “Pascal” di Bracciano; revisione impianto antincendio e sistema allarmi per ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi all’ITCG “Buonarroti” e lavori di adeguamento per il CPI al L.S. “Majorana” di Spinaceto.

Per le necessarie opere di ripristino dovuti ai danni da maltempo a novembre 2019, si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilita’ negli istituti Lucrezio Caro, Vittoria Colonna, Giulio Cesare, Gioberti, Via Ripetta, Avogadro, Montessori, Via Asmara.

“Anche durante il lockdown sono proseguiti i lavori di pronto intervento, i lavori urgenti indifferibili e le verifiche periodiche di legge sugli impianti. Si e’ provveduto a portare a termine una parte consistente di interventi previsti, grazie all’impegno profuso dal Dipartimento edilizia scolastica e alla massima attenzione data alla riapertura dei cantieri in sicurezza. Il nuovo anno scolastico a settembre ci trovera’ di fronte a una modalita’ diversa di fruizione degli spazi, in conseguenza della rimodulazione delle attivita’ secondo norme di distanziamento, sicurezza, articolazione della didattica mista.”

“Oltre a risolvere una a una, secondo priorita’, le pregresse criticita’ e gli adeguamenti strutturali e di messa in sicurezza degli edifici, e’ importante che si proceda a intervenire per opere di miglioramento e strutturali necessarie affinche’ gli studenti frequentino e svolgano lezioni e attivita’ nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e misure di contenimento necessarie”. Il Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma e delegata all’edilizia scolastica, Teresa Maria Zotta.