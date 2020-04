Città Metropolitana, Zotta: per cittadini nuovo geoportale cartografico

Roma – Il Servizio Gis (Sietema informativo Geografico) della Citta’ metropolitana di Roma ha sviluppato un programma di ‘Geoportale cartografico di Citta’ metropolitana di Roma Capitale’. Il progetto ha l’obiettivo primario di riunire in un unico portale dedicato, gli argomenti trattati nei vari siti tematici creati negli anni e mettere a disposizione di tutti un patrimonio storico e cartografico di primo livello.

“Un lavoro che ha impegnato i nostri tecnici in una ricerca e archiviazione di dati davvero capillare. Questo progetto e’ nato dalla necessita’ di costruire una sezione che contenesse carte tematiche e dei layer del territorio metropolitano a disposzione di tutti i cittadini. La sezione denominata ‘catalogo cartografico’ sara’ inoltre in grado di fornire un utile strumento di ricerca agli addetti ai lavori per avere maggiori informazioni sulle caratteristiche del nostro territorio. Innumerevoli tavole cartografiche storiche a disposizione anche dei Comuni metropolitani, che potranno usufruirne per ricostruire e individuare preziose notizie per i loro uffici tecnici.”

“Proprio per questo ho voluto fortemente lavorare in questa direzione avendo una collaborazione straordinaria con I tecnici del Gis che hanno dimostrato passione e professionalita’ per questo lavoro. Ci siamo posti l’obiettivo ambizioso di riorganizzare tutte le tavole in un archivio metropolitano tecnologico, per consentire a studiosi o piu’ semplicemente a curiosi di conoscere la storia del nostro territorio. La consultazione dell’archivio cartografico storico metropolitano, verra’ poi ampliata, affiancando percorsi didattici appositamente strutturati per le scuole finalizzati a far conoscere la costruzione della cartografia storica sempre in evoluzione”. Lo dichiara Teresa Zotta, vice sindaco della Citta’ metropolitana di Roma. Il lavoro sara’ fruibile sul sito della Citta’ Metropolitana alla fine di questo mese.