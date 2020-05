Cittadinanzattiva Lazio: necessaria ordinanza tavoli

Roma – “Al momento a Roma manca un’ordinanza comunale per regolamentare le postazioni dei tavoli in bar e ristoranti. Piu’ il tempo passa piu’ si rischia di far danno. Crediamo che si debba decidere al piu’ presto”. Cosi’ in una nota Elio Rosati, segretario di Cittadinanzattiva Lazio, sollecitando il provvedimento. “Come organizzazione civica- si legge nella nota- comprendiamo le ragioni dei ristoratori per avere maggiore spazio all’esterno dei propri locali e mantenere un minimo di attivita’ nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute delle persone.”

“E comprendiamo il loro disagio per il vuoto normativo. Pensiamo che l’amministrazione dovrebbe considerare anche eventuali e necessarie deroghe alle indicazioni statali e regionali. Per questo chiediamo che Roma sia suddivisa per aree di interesse e che il Centro Storico abbia una tutela ‘differenziata’ rispetto ad altre zone della citta’. Qui l’impatto di un accesso massivo di pubblico potrebbe rendere difficile la coesistenza degli esercizi pubblici, considerando anche i problemi creati dalla movida”.

“Dunque, l’auspicata Ordinanza— prosegue Rosati— dovrebbe essere flessibile e adeguata alle diverse realta’ di Roma. Proponiamo che nel Centro Storico e in altri quartieri, dove gli spazi di mobilita’ sono ridotti, si utilizzino gli spazi dei parcheggi a pagamento per i tavoli di bar e ristoranti. Ovviamente facendo attenzione che i provvedimenti rimangano circoscritti alla sola emergenza epidemiologica e evitando che misure emergenziali nel tempo diventino stabili”.

Rosati in conclusione osserva: “Per fare tutto cio’ e’ necessario che ci sia costante collaborazione tra Campidoglio e Municipi, e le organizzazioni del commercio e quelle civiche impegnate su questi temi. Con la speranza che si faccia particolare attenzione all’aiuto e alla tutela del piccolo commercio, il piu’ colpito dalla situazione. Per una citta’ solidale che, nel rispetto delle regole, abbia come bussola il bene comune”.