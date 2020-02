Cittadinanzattiva: Regione Lazio deve garantire onorabilità Asl Rm 3

Roma – “I due fatti di cronaca riportati ieri e oggi che riguardano una indagine per presunta corruzione e traffico di influenze a carico del Direttore Generale e la vicenda relativa alla truffa sui ticket all’ospedale Grassi di Ostia che coinvolge 141 tra medici e paramedici impongono scelte drastiche e dolorose ma necessarie”. Cosi’ in un comunicato Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio. “Vanno assunte con urgenza misure che aiutino a ricostruire la fiducia verso gli enti pubblici e i loro operatori; chiediamo alla Regione Lazio, come gia’ annunciato sulla presunta truffa sui ticket, di costituirsi parte civile e di adottare il massimo rigore.”

“Cosi’ come riteniamo utile e necessario provvedere al Commissariamento della Asl Rm3 per garantire tutti i soggetti, anche quelli coinvolti, nell’accertamento dei fatti. Sara’ la giustizia a decidere le responsabilita’ e a questa facciamo pieno affidamento. Come Cittadinanzattiva Lazio daremo mandato ai nostri legali di avviare le pratiche per la costituzione di parte civile nei due distinti provvedimenti”.