Civica: episodio intollerabile, vicinanza a Raggi

Roma – “Sono inconcepibili le minacce e le intimidazioni rivolte dai militanti di Casapound alla sindaca Raggi. Assurdo che si risponda al tentativo di ripristino della legalita’ con azioni e parole che sono ben lontane dalla legalita’ stessa. Non e’ assolutamente tollerabile quanto accaduto stamattina a Ostia dove gli immobili abusivamente occupati vanno sgomberati. E al piu’ presto. La Uil del Lazio esprime la propria solidarieta’ alla sindaca e conferma la propria vicinanza in una linea di azione determinata ed energica contro ogni forma di sopruso, criminalita’ e ingiustizia”. Cosi’, in una nota, il segretario generale della Uil del Lazio, Alberto Civica.