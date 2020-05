Civica: se fossi Raggi non avrei coraggio di ricandidarmi

Roma – “Il M5S puo’ candidare chi vuole, ma i lavoratori si ricorderanno quello che hanno fatto. Fossi in Raggi non avrei il coraggio di ricandidarmi, ma probabilmente lo fara’ perche’ ricandidarsi sembra che non sia piu’ un tabu’ per il M5S. Io non glielo consiglierei, perche’ il giudizio della citta’ e dei lavoratori e’ molto severo. Ma la scelta attiene a lei e al M5S”. Lo ha detto il segretario della Uil di Roma, Alberto Civica, a margine di una manifestazione dei sindacati in piazza del Campidoglio.