Civitavecchia, contro ordinanza Campidoglio scendono in piazza in 150

Roma – Circa centocinquanta persone hanno partecipato oggi alla manifestazione indetta a Civitavecchia (Roma) per protestare contro le ordinanze che hanno dato il via al trasporto dei rifiuti da Roma. Tra loro anche sei sindaci del territorio Ernesto Tedesco (Civitavecchia), Antonio Pasquini (Allumiere), Maurizio Testa (Monte Romano), Pietro Tidei (Santa Marinella), Alessandro Giulivi (Tarquinia) e Luigi Landi (Tolfa). Lo si legge in una nota del Comune di Civitavecchia. Durante il sit-in, che si e’ tenuto lungo la strada che porta alla discarica privata della Mad srl, un camion al servizio di Ama, scortato dalla Polizia provinciale, e’ rimasto bloccato dai dimostranti, che hanno intonato slogan ed esposto striscioni contro i rifiuti di Roma. Dopo un’ora di attesa il mezzo ha fatto inversione e preso un’altra strada, mentre la manifestazione e’ stata sciolta. Venerdi’ si terra’ una nuova manifestazione, di mattina, durante il Consiglio straordinario sui rifiuti del 6 dicembre al Campidoglio, alla quale partecipera’ una folta delegazione dal territorio di Civitavecchia e dei Comuni limitrofi.