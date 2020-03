Cna a imprenditori: uniti ce la faremo, siamo al vostro fianco

Roma – “Stiamo vivendo dei momenti molto difficili legati all’emergenza sanitaria del Coronavirus. Questa emergenza sanitaria e’ tuttavia anche un’emergenza economica. Per questo vogliamo lanciare un appello a tutti i nostri imprenditori, per stare uniti, perche’ insieme possiamo farcela. La Cna e’ al vostro fianco”. La Cna di Roma affida all’agenzia Dire un appello per i suoi associati tramite un videomessagggio del segretario, Stefano Di Niola.

“Nei giorni scorsi- spiega Di Niola- abbiamo contattato le autorita’ competenti, a partire dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio e, attraverso la Cna nazionale, anche il ministero dell’Economia e delle Finanze, quello del Lavoro e tutti gli altri dicasteri responsabili in materia di Coronavirus. Abbiamo anche incontrato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A queste istituzioni abbiamo rappresentato le vostre esigenze: abbiamo una necessita’ immediata di inserire liquidita’ nel sistema economico produttivo romano e in particolare per quello che la Cna di Roma rappresenta.”

“Abbiamo la necessita’ di sospendere i mutui, i versamenti dei tributi locali, dei contributi previdenziali Inps e Inail- cosi’ ancora Di Niola- e in particolar modo abbiamo bisogno di creare un sistema di cassaintegrazione in deroga per i settori che sono scoperti dall’attuale normativa in materia di sostegno al reddito”. Rivolgendosi ai suoi associati, il segretario spiega che “il combinato disposto, l’insieme di queste misure puo’ aiutare l’economia romana e voi imprenditori a rimanere in piedi in questo periodo molto complesso. Possiamo farcela, dobbiamo farcela. La Cna e’ al vostro fianco”.