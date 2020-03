Cna: imprese necessitano di liquidità per sopravvivenza

Roma – “Nell’aggravarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, che sta avendo pesanti ricadute sull’aspetto psicologico e economico dei nostri imprenditori, la Cna di Roma porta avanti la sua battaglia al fianco delle imprese con alcune proposte molto chiare che avrebbero degli effetti nell’immediato”. È quanto si legge in una nota della Cna di Roma, che specifica: “Innanzitutto, la Pubblica amministrazione deve provvedere con estrema rapidita’ a saldare le fatture di tutti i beni e i servizi acquistati, che ammontano circa a 12 milioni di euro solo su Roma; e’ necessario inoltre ampliare le garanzie per il sistema creditizio, prevedendo erogazioni a tasso zero e da restituire nel medio termine, e infine diventa in questa fase fondamentale garantire liquidita’ immediata a fondo perduto per le piccole imprese”.

Quest’ultimo aspetto, spiega ancora Cna, “e’ quello che piu’ di tutti puo’ sostenere concretamente quelle piccole attivita’ che, qualora si rivolgessero in banca in questo momento, aggraverebbero in modo non piu’ sostenibile la propria esposizione, facendo lievitare i propri debiti con il rischio fondato di non poterli ripagare. La proposta e’ stata avanzata anche dall’ex presidente della Bce Mario Draghi, rilanciata dal viceministro per l’Economia Misiani e da vari economisti. E’ quello che sta succedendo in questo momento in Germania dove, per esempio a Berlino, sono stati messi a disposizione 5.000 euro a fondo perduto per consentire alle piccole attivita’ economiche di tirare il fiato in questi cupi giorni”. In questo senso, la Cna di Roma conclude dicendo che “pur apprezzando lo spirito con il quale il Comune di Roma ha intrapreso una specifica raccolta fondi, ritiene che le misure da adottare siano altre e debbano essere pubbliche, per tutta la fascia di utenti interessati”.