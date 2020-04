Cna: liquidità imprese, da Regione Lazio prime risposte

Roma – “La Cna Lazio apprezza i provvedimenti della Regione Lazio messi in atto per potenziare le azioni di contrasto agli effetti economici e sociali del coronavirus, in particolare i provvedimenti che riguardano il finanziamento delle imprese, con riguardo alle piccole, il sostegno agli affitti dei negozi e delle botteghe artigiane”. È quanto si legge in una nota della Cna Lazio.

“Le iniziative gia’ attivate attraverso il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia non sono infatti sufficienti ancora a sostenere le esigenze finanziarie delle piccole imprese dei nostri territori, sia quelle che ancora operano, con ricavi in forte contrazione, sia quelle che si sono dovute fermare, ma che continuano comunque a dover sostenere una serie di costi fissi, in assenza di ricavi. È necessario pertanto- si legge nella nota- potenziare l’impegno pubblico, attraverso risorse aggiuntive e strumenti adeguati che consentano di mettere a disposizione di tutti i soggetti economici una liquidita’ in proporzione al fatturato”.

Secondo Cna “e’ fondamentale la disponibilita’ del sistema bancario a assicurare liquidita’ necessaria a coprire la distanza temporale tra i costi che continuano a correre e i ricavi che potranno riprendere solo tra qualche mese. In questa difficilissima situazione, puo’ e deve essere recuperato, attraverso forme di reale coinvolgimento il ruolo di prossimita’ degli strumenti associativi, a partire dai consorzi fidi che possono facilitare la relazione con il mondo bancario e contribuire a sostenere concretamente le esigenze del credito delle imprese”.