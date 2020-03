Cna: pronti a collaborare, fondi a Comuni ottima cosa

Roma – “La decisione del Governo di trasferire immediatamente ai Comuni oltre 4 miliardi di euro e’ decisamente positiva. Va detto che si tratta di un’anticipazione di risorse che sarebbero state comunque trasferite, e va detto anche che questi fondi sono normalmente usati dai Comuni per la spesa corrente, ma che avendole in anticipo riusciranno a generare qualche effetto positivo in piu’. Inoltre, con un meccanismo differente il Governo ha stanziato altri 400 milioni, che saranno invece risorse nuove per dare la possibilita’ ai Comuni di attivarsi sull’emergenza alimentare. Sono dei segnali forti, reali e concreti che vengono dati alla cittadinanza”. A dirlo e’ il segretario della Cna di Roma, Stefano Di Niola, intervistato dall’agenzia Dire.

“Come Cna- spiega Di Niola- siamo al fianco delle istituzioni e disponibili da subito ad attivare dei percorsi insieme al Comune di Roma affinche’ quelle risorse possano trovare una concreta attuazione da parte di qualcuno che puo’ distribuire beni di prima necessita’, come i negozi di alimentari e fornai, o anche di chi semplicemente li produce, alla cittadinanza che in questo momento ha bisogno, coniugando a questo anche l’aspetto della logistica che potremmo provare a gestire insieme al Campidoglio”.

Da questo punto di vista, prosegue il segretario, “anche le reti d’impresa gia’ esistenti potrebbero rappresentare un elemento da valutare, perche’ sono essenzialmente artigiani e commercianti che stanno su strada. In questo momento sono quasi tutti chiusi, ma alcuni possono continuare a lavorare. E poi ci sono una serie di imprenditori, quasi tutti artigiani, come coloro che effettuano le riparazioni in casa, che possono dare un loro contributo”.

Oltre al trasferimento dei fondi ai Comuni, Di Niola parla anche di “un altro segnale rassicurante” dato sabato scorso dal presidente del Consiglio: “Conte ha spiegato che a breve saranno disponibili le risorse degli ammortizzatori sociali, ipotizzando la data del 15 aprile, che e’ molto vicina. Ci auguriamo tutti che possa essere cosi’. Temo che tecnicamente ci siano degli ostacoli da superare- sottolinea- ci auguriamo che questi ostacoli vengano superati e non si combinino dei pasticci che invece potrebbero essere male interpretati da chi si attende che il 15 aprile arrivino dei soldi nelle sue tasche e invece magari dovra’ aspettare ancora qualche altro giorno”.

Come Cna per la gestione degli ammortizzatori sociali “stiamo facendo di tutto- tiene a dire infine- da do le informazioni anche ai non associati. Abbiamo 20 linee telefoniche che ricevono centinaia di chiamate, poi per gli associati potremo attivare gli ammortizzatori sociali, mentre gli altri dovranno eventualmente associarsi. Ma noi siamo comunque a disposizione di tutti”.