Cna Roma: Testo Unico buona cosa, vanno coinvolte associazioni per attuazione

Roma – “Lo scorso 10 ottobre il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il nuovo Testo Unico del Commercio che riscrive dopo 20 anni le norme che regolano le attivita’ commerciali sul nostro territorio. La regolamentazione del Commercio in un territorio come quello di Roma e’ sicuramente decisiva e necessaria e riteniamo importante che tutti i rimandi ai provvedimenti implichino il coinvolgimento delle principali Associazioni di riferimento. La necessita’ nasce da un cambiamento di scenario molto profondo che e’ avvenuto nel settore del Commercio in questi ultimi anni, che ha visto la nascita di Centri Commerciali, la crescita di fenomeni di massa come l’e-commerce con l’affermazione dei colossi Amazon e Alibaba, l’affermazione degli outlet e dei temporary store.

Il commercio nella nostra citta’ rappresenta una realta’ significativa a livello di ricaduta economica ed occupazionale sul territorio e le Amministrazioni dovrebbero mettere in atto politiche di tutela e di valorizzazione in grado di interessare dalle attivita’ commerciali e le botteghe nel Centro Storico fino agli esercizi di vicinato in periferia. Infatti, i nostri quartieri, le nostre strade hanno bisogno di essere animati, con negozi funzionanti, vetrine illuminate, offerte di servizi di vario tipo: questo implica un aumento sostanziale della qualita’ di vita, intesa anche in termini di decoro, di sicurezza e di relazioni sociali dei cittadini.

La semplificazione burocratica, la sensibilizzazione e l’incentivazione rispetto ai temi di sostenibilita’ ambientale, il sostegno alle forme aggregative delle imprese e all’accesso agli strumenti finanziari, l’attuazione di politiche in grado di prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e promuovere la cultura della legalita’ sono solo alcune delle misure che ci auspichiamo siano adottate per mettere in condizione i nostri commercianti di operare nelle migliori condizioni possibili e fare di Roma una grande e bella vetrina, in grado di competere con l’offerta delle altre capitali europee”. Cosi’ in un comunicato la Cna di Roma.