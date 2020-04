Cna: in sostegno a imprese banche devono essere tempestive

Roma – “Le imprese hanno bisogno immediato di liquidita’: ne va della loro sopravvivenza e della stabilita’ del nostro sistema economico. Nell’attuale gravissima situazione di crisi economica conseguenza della emergenza Covid 19 sia a livello nazionale che a livello locale si stanno attivando misure di sostegno dell’economia e delle imprese, alcune delle quali di notevole rilevanza. È sempre piu’ evidente pero’ come il fattore tempo sia strategico, e che sia di conseguenza necessario che tra la adozione formale di interventi di sostegno e la loro effettiva efficacia per le singole imprese non si frappongano ostacoli di natura procedurale e organizzativi, che, soprattutto per le imprese piu’ fragili, renderebbero tali interventi tardivi e quindi inefficaci. Oggi dobbiamo prendere atto che tantissime richieste presentate dagli imprenditori ai loro istituti di credito restano senza una risposta. La CNA di Roma pertanto chiede alle Banche di tutta l’Area Metropolitana di Roma di attivare per quanto di loro competenza procedure semplici, chiare e veloci, allo scopo di assicurare la necessaria efficacia agli interventi promossi dal Governo e dalla Regione”. Lo scrive in una nota la Cna Roma.