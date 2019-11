Cna: vigileremo sempre, legalità è condizione necessaria

Roma – Alla luce del deterioramento dello stato di legalita’ della Capitale, culminato nei tragici fatti occorsi nei giorni scorsi, stamane e’ stato convocato dal Prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, un tavolo sul tema della sicurezza urbana a Roma. La nostra associazione si schiera ancora una volta a fianco degli imprenditori, degli artigiani e dei commercianti affinche’ possano svolgere la loro attivita’ lavorativa nelle migliori condizioni possibili. La Cna ritiene che la normalita’ sia lavorare in un contesto in cui le parole d’ordine siano decoro, legalita’, qualita’ e accoglienza e non ultima sicurezza. Le strade ed i quartieri devono tornare ad essere vissute dai cittadini e dagli operatori economici, e non essere delle terre di nessuno in cui possano spopolare senza nessun contrasto malavita e criminalita’ organizzata. Ambienti sicuri e decorosi consentono lo svolgersi delle attivita’ nei territori che permettono la socialita’, l’animazione, favoriscono la cultura ed incentivano la produttivita’ economica. “La legalita’ e’ nel Dna dell’impresa, e’ una condizione fondante e necessaria e noi ci adopereremo come associazione rappresentante delle imprese per riuscire a salvaguardarla in ogni modo, affinche’ nessun’altra insegna si spenga”, ha detto Michelangelo Melchionno, Presidente della Cna di Roma, a margine dell’incontro in Prefettura.