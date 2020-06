Coa Roma: screening di massa per ripartire in sicurezza

Roma – Si inaugura domani alle 9 in piazza Cavour l’attivita’ di screening sierologico covid19 a favore degli Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti al Foro di Roma. Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione fra Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Cassa Forense e che vedra’ fino al 17 luglio il completamento di uno screening di massa degli Avvocati della Capitale. Alla cerimonia di apertura, dalle 9.00 alle ore 9.45, sono attesi fra gli altri il Vice Ministro della Salute, Sen. Pierpaolo Sileri, il Presidente della Regione Lazio, On. Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma Capitale, On. Virginia Raggi.

Il test, eseguito dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, e’ gratuito per gli Avvocati, e consente di avere in tempo reale una risposta su una possibile esposizione. La prenotazione avviene sul sito dell’Ordine Forense romano e gia’ per i primi tre giorni ha registrato il tutto esaurito con circa 700 iscritti. L’esame non comporta alcun rischio per chi vi si sottopone, richiede meno di cinque minuti e potra’ essere effettuato nelle postazioni mobili (camper) poste nelle aree strategiche della Giustizia romana: in Via Lepanto (ingresso Tribunale Civile), Piazzale Clodio (ingresso Tribunale Penale) e Piazza Cavour (davanti alla Corte di Cassazione).

In caso di esito positivo, e’ prevista l’esecuzione del successivo test sierologico, mediante prelievo venoso e, laddove anche questo secondo esame dovesse risultare positivo, sara’ eseguito il tampone naso/orofaringeo. Anche questi esami saranno gratuiti. In caso di positivita’ al tampone gli Avvocati potranno accedere immediatamente alla tutela ed alle prestazioni previste dalla Polizza Sanitaria di Unisalute, sottoscritta da Cassa Forense a favore di tutti gli iscritti. Si legge nella nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

“La famiglia forense romana e’ pronta per Ripartire in Sicurezza grazie a questo strumento messo a disposizione dei colleghi dall’ Ordine di Roma e da Cassa Forense- spiega il Presidente del Coa Antonino Galletti- un progetto che assume un particolare rilievo vista la concomitanza con la riapertura degli Uffici Giudiziari, decisa dal Ministro della Giustizia per il 1 luglio”.

Per l’Ordine degli Avvocati di Roma, per Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e per la Fondazione Policlinico A. Gemelli prenderanno parte alla cerimonia il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Antonino Galletti, il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Avv. Nunzio Luciano e il Direttore Generale della Fondazione Policlinico A. Gemelli, Prof. Marco Elefanti, oltre al coordinatore medico-scientifico del progetto “Ripartiamo in Sicurezza” della Fondazione Policlinico A. Gemelli, Prof. Francesco Landi.