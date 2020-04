Cobas NCC: “Migliaia di famiglie sul lastrico nell’indifferenza di Governo, Regione e Comune”

Roma – Il Cobas NCC RomaPro lancia l’allarme relativo alla situazione degli NCC (noleggio con conducente), le cui famiglie si trovano ad affrontare una situazione di estrema difficoltà economica.

«Mentre altri comparti possono sperare in una imminente ripresa delle attività, il nostro settore rimarrà completamente fermo per molti mesi in quanto strettamente legato al turismo internazionale e allo svolgimento di eventi congressuali. Per noi una “Fase 2” non ci sarà», continua preoccupato il rappresentante sindacale.