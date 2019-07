Cocer Gdf: cordoglio e condoglianze ad Arma Carabinieri

Roma – Il Consiglio Centrale di Rappresentanza della Guardia di Finanza esprime il proprio “cordoglio per la perdita” del vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, Mario Rega Cerciello, rimasto vittima di “un gravissimo atto criminale la scorsa notte a Roma”. E’ quanto si legge in una nota. “Mario rappresenta uno straordinario esempio di dedizione al servizio nei confronti dei cittadini, che lo ha portato ad affrontare, senza alcuna esitazione, una situazione di grave pericolo, anche a condizione di perdere il bene piu’ grande di cui ciascuna persona dispone: la vita. Desideriamo far pervenire ai familiari di Mario le nostre piu’ sentite condoglianze ed esprimere ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri i sensi della nostra profonda solidarieta’”.