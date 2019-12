Cochi: Raggi passa per sue opere altrui, Roma non è più ‘caput sport’

Roma – “L’amministrazione Raggi vuole far passare per sue grandi manifestazioni sportive presenti da decenni sul territorio, frutto della sapiente operativita’ del Coni, delle federazioni sportive e del movimento di base dello sport romano. Non solo. È arrivata in Campidoglio al grido di ‘abbattiamo ogni privilegio’, ‘togliamo gli impianti ai vecchi concessionari’, ‘aumentiamo i canoni’, ma in tre anni e mezzo ha emanato un nuovo regolamento che ha soltanto paralizzato l’adeguamento e l’ammodernamento degli impianti. Nel frattempo sono scadute decine di autorizzazioni, con i concessionari che vivono uno stato di profonda incertezza. Per questo Roma non e’ piu’ ‘caput sport'”. A dirlo l’ex delegato allo Sport di Roma Capitale e ora responsabile di Fratelli d’Italia per le politiche dello Sport, Alessandro Cochi, intervistato dall’agenzia Dire sull’attuale situazione dello sport romano.

“Una situazione incredibile- aggiunge- cosi’ come incredibile e’ che si continui in ogni occasione ad accusare di queste inadempienze le precedenti amministrazioni”. Ma le risulta che ci siano ancora morosita’ e mutui non pagati dai concessionari per i quali il Comune e’ esposto per milioni di euro? “Ovviamente non ho dati precisi e aggiornati- risponde l’ex delegato allo Sport- ma so con certezza che la situazione e’ profondamente peggiorata rispetto al 2013. Non solo i concessionari morosi sono ancora al loro posto, ma se ne sono aggiunti degli altri. Nessuna soluzione e’ stata adottata. È necessario procedere ad una rinegoziazione dei mutui ma con precise garanzie a carico degli inadempienti, con la possibilita’ per i concessionari virtuosi di accedere a forme di rinegoziazione per non punire chi, pur con fatica, e’ stato sempre regolare con amministrazione ed utenza. Occorre porre rimedio agli oltre trenta impianti pubblici in regime di concessione che aspettano risposte dall’amministrazione sulla procedura del nuovo regolamento impianti”.

Desta preoccupazione lo stato in cui versano due grandi impianti storici di Roma: lo Stadio Flaminio e il Palazzetto dello Sport. Qual e’ il suo punto di vista? “Al Flaminio sono molto legato sia come sportivo sia come tifoso- fa sapere Cochi alla Dire- Anche per questo nel 2012, dopo che la Federazione Italiana Rugby e il Coni ci comunicarono la volonta’ di non investire nella sua ristrutturazione, ma anche dopo la rinuncia del governo Monti a sostenere la candidatura olimpica di Roma 2020, conferimmo alla societa’ ‘Risorse per Roma’ un incarico per realizzare uno studio di fattibilita’ per un possibile diverso utilizzo sportivo dello stadio. Ma a quanto mi risulta sia l’amministrazione Marino sia quella Raggi non lo hanno preso in considerazione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Quanto al palazzetto dello Sport, anche quell’impianto era stato inserito nel piano olimpico Roma 2020, ma “sempre nel 2012, ben conoscendo la necessita’ di procedere a lavori edili e impiantistici- dice l’ex delegato allo Sport- inserimmo in bilancio oltre 2 milioni di euro per tali interventi. Ma l’amministrazione Marino definanzio’ l’intervento credo a vantaggio di altro. Quello che trovo assurdo e’ chiudere un impianto fondamentale per la vita sportiva della citta’ senza nemmeno avere in mano un progetto di riqualificazione o avere pubblicato un bando in questo come in altri. Il risultato e’ un impianto chiuso da anni, immobile per chissa’ quanto tempo ancora, con alcune societa’, come le squadre romane di basket di A2 e A1, costrette addirittura ad emigrare fuori Roma”.

Lo stesso vale per Campo Testaccio e “almeno altre 15 importanti realta’ sparse nei quindici municipi della Capitale- sottolinea Cochi- da tempo censite ma ancora ‘appese’. Manca un anno e mazzo alla fine della consiliatura, si parla sempre di far presentare project mai di bandi veri e propri. Speriamo di essere smentiti, ma gli addetti ai lavori purtroppo sanno che non e’ cosi’. Superfluo parlare poi degli stadi di proprieta’ di Roma e Lazio, il primo in alto mare dopo decine di incontri, conferenze servizi, progetti e delibere cambiate nel tempo, l’altro mai presentato ufficialmente”, conclude il responsabile di Fratelli d’Italia per le politiche dello Sport.