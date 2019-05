Codacons: automobilisti Tiburtina costretti a disagi immensi a causa cantieri fermi

Roma – Dopo la denuncia dei giorni scorsi del Codacons relativa ai cantieri bloccati a Roma in via Tiburtina, il sindaco di Roma Virginia Raggi da’ vita al solito scaricabarile di responsabilita’, rendendo noto che l’impresa incaricata dal Comune di eseguire i lavori e’ fallita, e si starebbe cercando una soluzione per uscire dallo stallo in cui versa l’importante arteria. Nulla si dice pero’ del tratto di strada che arriva fino a Settecamini, anch’essa oggetto di lavori e disagi.

“Da 10 anni i cittadini residenti e gli automobilisti che si ritrovano a percorrere Via Tiburtina sono costretti a disagi immensi, a causa dei cantieri presenti sulla carreggiata stradale che creano traffico e impediscono una corretta viabilita’- spiega il presidente Carlo Rienzi- Il Comune, che era a conoscenza del fallimento della societa’ incaricata di eseguire i lavori, avrebbe dovuto attivarsi con tempestivita’ per garantire la chiusura dei cantieri ed eliminare i disagi agli utenti, ma ancora oggi nulla si sa sulle tempistiche per il completamento delle opere sospese”.

“Per tale motivo, dopo la class action per i residenti di Via Tiburtina lanciata sul nostro sito, abbiamo deciso di presentare un esposto alla Corte dei Conti del Lazio, affinche’ verifichi la correttezza dell’operato dell’amministrazione e come e da chi sia stata svolta la gara d’appalto in questione, e accerti eventuali danni erariali legati alla situazione vergognosa in cui versa l’arteria”.