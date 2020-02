Codacons: Campidoglio conferma interessa per acquario laghetto Eur

Roma – Il Comune di Roma conferma la sua intenzione di portare a termine il progetto Sea Life, l’acquario di Roma realizzato al laghetto dell’Eur e fermo oramai da anni. L’annuncio, spiega una nota del Codacons, e’ arrivato ieri nel corso di un incontro tra i vertici del Codacons, la societa’ Expomed e l’assessore alle Attivita’ produttive di Roma Capitale, Carlo Cafarotti. “Si e’ trattato di un incontro proficuo che speriamo porti a una accelerazione sull’apertura dell’acquario- spiega il presidente Codacons, Carlo Rienzi- L’assessore Cafarotti ha confermato come l’amministrazione capitolina non intenda abbandonare il progetto, e anzi sia interessata a impegnarsi per consentire l’apertura della struttura nel minor tempo possibile”.

Nel corso dell’incontro all’assessorato si e’ fatto il punto sugli “innegabili vantaggi” che l’acquario potrebbe portare alla citta’ di Roma e alle imprese locali, in termini di presenze turistiche, visibilita’ e impegno ambientale. “Roma non puo’ permettersi che un progetto immenso come Sea Life rimanga fermo, e per questo il Codacons, che apprezza l’interessamento del Comune sulla questione, offrira’ il proprio contributo all’amministrazione affinche’ l’acquario sia aperto al piu’ presto al pubblico”, conclude Rienzi.