Codacons: chiediamo sanzione per responsabili proteste taxi e bus turistici

Roma – Durissimo il Codacons contro tassisti e bus turistici che in queste ore stanno attuando proteste nella Capitale che hanno ripercussioni pesantissime per la citta’ e per gli utenti. “Presenteremo oggi stesso un esposto al Garante degli scioperi perche’ sanzioni pesantemente i responsabili delle proteste, e alla Procura della Repubblica di Roma affinche’ apra una indagine per i reati di blocco stradale e interruzione di pubblico servizio- afferma il Codacons- Taxi e bus turistici rappresentano la lobby del trasporto che ha deciso di prendere i cittadini come ostaggi per le proprie recriminazioni creando danni immensi agli incolpevoli utenti, privati di servizi essenziali e costretti in queste ore a subire pesanti ripercussioni sul fronte della viabilita’, con ritardi sul luogo di lavoro, appuntamenti persi e ore bloccati nel traffico”.

“Il Comune- continua- deve far intervenire le forze dell’ordine per identificare anche tramite le targhe dei veicoli e le telecamere di videosorveglianza i responsabili dello scempio a danno di Roma e dei romani, e la Procura dovra’ acquisire gli atti procedendo nei confronti dei singoli tassisti e dei conducenti di bus turistici per i reati di blocco stradale e interruzione di pubblico servizio. Tutti i cittadini che a causa delle manifestazioni odierne abbiano subito danni materiali come visite mediche saltate o incontri di lavoro persi, possono rivolgersi al Codacons per avviare richieste risarcitorie agli organizzatori delle proteste, illegittime perche’ non autorizzate e non precedute dal preavviso previsto dalla legge”.