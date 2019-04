Codacons: ennesima stazione fuori uso è vergogna, rischio chiusura totale metro

Roma – “Una vera e propria vergogna”. Cosi’ il Codacons commenta l’ennesima giornata di disagi per gli utenti romani, con la chiusura della metro A a Roma. “Un’altra fondamentale fermata della linea metropolitana viene oggi chiusa a causa di problemi tecnici- spiega il Codacons- Anagnina e’ un importante nodo di scambio, da cui partono gli utenti provenienti da fuori Roma per raggiungere il centro della citta’”-spiega l’associazione-.

“La chiusura di tale stazione sta determinando disagi enormi a migliaia di cittadini, e la situazione generale della metro A comporta conseguenze non solo sull’utenza ma anche sull’ambiente: l’impossibilita’ di usufruire delle fermate Spagna, Repubblica e Barberini, e oggi anche della stazione Anagnina, spinge i cittadini a spostarsi in automobile, incrementando il traffico in citta’ e l’inquinamento atmosferico, con danni enormi per la collettivita’”-continua il Codacons-.

“Di questo passo temiamo seriamente la chiusura totale dell’intera linea A, una possibilita’ che, alla luce degli ultimi eventi, appare sempre piu’ concreta e vicina”, conclude l’associazione.