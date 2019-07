Codacons: Ordinanza Regione Lazio va resa permanente

Roma – Rendere permanente l’ordinanza della Regione Lazio per combattere le criticita’ sul fronte dei rifiuti nella capitale. A chiederlo il Codacons, dopo le ultime dichiarazioni del sindaco Virginia Raggi. “La Raggi afferma che la citta’ sta tornando alla normalita’, ma se per normalita’ intende strade e marciapiedi perennemente sporchi, come era la situazione di Roma anche prima dell’emergenza, cio’ non e’ accettabile- spiega il presidente Carlo Rienzi- Per tale motivo chiediamo che l’ordinanza della Regione Lazio sull’emergenza rifiuti resti in vigore in modo permanente, cosi’ da obbligare l’Ama a svolgere il proprio dovere e far fronte allo smaltimento della spazzatura in citta’”. “Quanto poi ai romani zozzoni citati dalla Raggi, il sindaco ha ragione, ma omette di dire che il controllo su chi butta frigoriferi e materassi in strada o sui ristoranti che smaltiscono l’olio nei tombini spetta proprio al Comune che, attraverso i vigili urbani, deve vigilare e denunciare i trasgressori- prosegue Rienzi- Peccato che gli stessi vigili, quando ricevono le segnalazioni dei cittadini al riguardo, le rigettino come irricevibili”. E’ il caso questo del comandante della Polizia Municipale di Roma, Antonio Di Maggio il quale, rispondendo alle segnalazioni del Codacons circa situazioni di criticita’ in merito ai rifiuti, ha scritto che “debbono essere considerate per la loro natura di semplici segnalazioni e per la genericita’ dei contenuti irricevibili”; “Sin d’ora, si avvisa codesta Associazione, che diffide con contenuti stereotipi a quelle oggetto della presente saranno del pari a queste considerate irricevibili”.